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Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü

Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.

Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü
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Fitch, not indiriminin Körfez bölgesinde artan jeopolitik ve askeri gerilimi yansıttığını belirtirken, "Suudi Arabistan'ın notunun düşürülmesi, Ülke'nin ekonomik altyapısının tırmanan jeopolitik risklere karşı kırılganlığı konusunda değerlendirmenin revize edilmesini yansıtıyor" ifadeledini kullandı.

Kredi notunun düşürülmesinin Suudi Arabistan'ın bütçe ve dış ödemeler dengesinde kötüleşmenin devam etmesini de yansıttığını belirten Fitch, ABD ve Suudi Arabistan'ın İran ile daha derin bir çatışma içine girmeleri riski bulunduğunu da vurguladı.

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