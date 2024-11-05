Suudi dev Aramco'dan üçüncü çeyrekte 27,5 milyar dolar kâr

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde 111,1 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 113 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Üçüncü çeyrekteki net kâr 27,5 milyar dolar oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde kar 32,5 milyar dolardı. Bu da şirketin karının yüzde 15 düştüğünü gösterdi.

Düşük ham petrol fiyatları ve zayıflayan rafinaj marjları kar düşüşünde etkili oldu.

Yılın ilk dokuz ayındaki 83,9 milyar dolarlık kar da geçen yılın aynı dönemindeki 94,5 milyar dolardan düşük kaldı.

Aramco, üçüncü çeyrek için 20,28 milyar dolar temettü ve 10,77 milyar dolar performansa bağlı temettü ödeyeceğini açıkladı.