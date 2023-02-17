Suudi hedefi: Yılda 100 milyon turist

Emre ERGÜL

Hedef, 2030’da yılda 100 milyon turiste ulaşmak.Pandemi öncesi 2019’da 19.8 milyon turist ağırlayan Suudi Arabistan’a 2020’de sadece 6 milyon turist geldi. 2021’de atağa kalkan Suudi Arabistan’ı ziyaret eden turist sayısı 67 milyona ulaştı. Çoğunluğu hac ve umre ziyareti yapan bu kişiler, Kuveyt, Hindistan, Pakistan, Katar ve Bahreyn’den geldi.

Şimdi gözler, UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Medain Salih kenti ile tarihsever, adalarla da denizsever Batılı turistlere çevrildi. “Suudi Arabistan yasaklardan dolayı hiçbir zaman tipik bir turizm destinasyonu olmadı” diye yazan İngiliz Financial Times gazetesi önemli bir soruyu gündeme getirdi: “Alkolün yasak, evli olmayan çiftlerin ceza aldığı ülke, partileriyle ünlü Dubai’ye ya da deniz ve tarih turizminin merkezi Mısır’la yarışabilir mi?”

ABD’li ekonomist Robert Mogielnicki’ye göre “mümkün ama…” Gazeteye konuşan Mogielnicki, “Yapılacak o kadar çok şey var ki” diyor. Krallığa bağlı bin 300 ada var. Krallığın “2030 resmi sitesi”ne göre, 20 adaya lüks resortlar ve oteller inşa edilecek. Riyad’da otellerden oluşan bir Al-Diriyah Gate projesi hayata geçirilecek.

Suudi yetkililere göre, “Al-Diriyah dünyanın buluşma noktalarından biri olacak.” 2030 turizm hedefleri için ayrılan bütçe ağızları açık bırakıyor: 600 milyar dolar! FT’ye konuşan Suudi Turizm Bakanı Ahmed al-Khateeb “Önümüzdeki 10 yıl içinde turizmde 1 milyon insan istihdam edeceğiz” diyerek, hedefi net bir şekilde özetliyor. Ve hatta bu uğurda bugüne kadar “imkansız” görülen iki karar bile alınmak üzere…

İlk haber İngiliz medyasında yayımlandı: “Yıllardır ‘alkol içilebilir’ bölgeler ya da oteller kurulması tartışılıyor. Henüz bir sonuç yok ama yakında olabilir.” İkinci haber de İsrail’in ünlü ekonomi gazetesi Globes’ta çıktı: “İsrail’le Suudi Arabistan arasındaki normalleşme görüşmeleri sürüyor. Suudlar adalarını İsrailli turistlere açmak istiyor.” İsrail’in i24 Televizyonu da Suudlar’ın iki adası, Tiran ve Sanafir’in İsraillilerin yeni turizm lokasyonları olacağını iddia etti. Bakalım daha neler göreceğiz?