Suudi petrol bakanından spekülatörlere: Dikkat edin!

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Doha’da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu’nda piyasa aktörlerine karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

Bin Selman, 4 Haziran’daki kritik OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dışı bazı üretici ülkelerden oluşan grup) toplantısından önce piyasa spekülatörlerine dikkatli olmalarnı söyledi ve acılı bir süreçle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı: “Her piyasada olduğu gibi, spekülatörler burada (petrol piyasası) da var. Tavsiye etmeye devam edeceğim; canları yanacak. Nisan ayında yandı da…

Elimi kimseye göstermek zorunda değilim; ben bir poker oyuncusu değilim. Ama onlara sadece şunu diyebilirim; dikkatli olun.” Suudi Arabistan başkanlığındaki 23 petrol üreticisi ülkeden oluşan OPEC+ grubu, geçtiğimiz ekim ayında ham petrol üretimlerini düşürme kararı aldı.

Grubun bazı üyeleri de bu yılın nisan ayında günde toplam 1.6 milyon varil azaltacaklarını açıkladı. Petrol fiyatlarında artışa neden olan bu çıkış, ABD’nin tepkisini çekmişti. 4 Haziran’da OPEC+ toplantısında üretim kararı alınacak.

Suudi Bakan da önceki günkü forumda bu kararı tahmin edip kâr elde etmek isteyen fiyat spekülatörlerini hedef aldı. “Biz OPEC+ olarak ekimde de nisanda da suçlandık” diyen Prens bin Selman, “Son altı yedi ayda sorumlu bir düzenleyici kurum olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Üretici ülkelerdeki yedek kapasitenin kademeli olarak tükenmesiyle birlikte piyasa belirsizliğinin risklerini vurgulayan Suudi bakan şöyle devam etti: “Şu anda bulunduğumuz duruma bakın: Ülkeler hem petrole hem de doğalgaza yatırım yapmadıkları için enerji güvenliği zincirleniyor, kapasiteler tükeniyor.

Talebin nerede olacağına dair çok komik bir yörüngemiz var. Dolayısıyla, bizim gibi bir hedger iseniz, daha fazla oynaklık olasılığını önlemek için harekete geçmemiz gerekecek… Ancak meydan okumayı açıkça kabul ediyoruz ve meydan okumaya devam edeceğiz.”