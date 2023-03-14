Suudilerden THY’ye rakip yeni havayolu: Riyadh

Açıkladığı “2030 vizyonu” çerçevesinde teknolojiden turizme tüm sektörlerde dünyaya açılmayı hedefleyen Suudi Arabistan, “Riyadh Air” adlı yeni bir havayolu kurduklarını duyurdu. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın yaptığı duyuru, Suudilerin resmi haber ajansı SPA’da önceki gece yayımlandı.

Açıklamaya göre, “taşımacılıkta yeni bir bölgesel güç olma” hedefiyle yola çıkan Riyadh Air’in başına Etihad’ın eski CEO’su Tony Douglas getirildi. Şirketin yönetim kurulunun başında da ülkenin Kamu Yatırımı Fonu Başkanı Yasser bin Othman al-Rumayyan olacak.

Açıklamada, “Riyadh Air, Suudi Krallığını üç kıtayla, Avrupa, Asya ve Afrika’yı birleştirecek” denildi. Hedef, 2030 yılı itibarıyla 100’den fazla noktaya uçmak.

SPA’nın haberine göre, Saudi’den sonra ülkenin ikinci havayolu olacak olan Riyadh Air, Suudi Krallığı’na 20 milyar dolar ek gelir ve 200 bin istihdam sağlayacak.

Riyadh yönetimi Kasım 2022’de başkent Riyad’a “Kral Salman Uluslararası Havalimanı” adında yeni ve büyük bir havalimanı yapılacağını duyurmuştu. Ortadoğu basını, Riyadh Air’in duyurusunun havalimanın duyurusundan sonra yapmasına dikkat çekti.

Amerikan CNBC Televizyonu da Riyadh Air’in yeni bir bölgesel rekabete neden olabileceği yorumunu yaptı: “Riyadh Air duyurusu, seyahat sektörünün pandeminin ardından toparlandığı bir dönemde, yolcu kapmak ve bölgesel güçler Türk Hava Yolları, Emirates ve Qatar Havayolları’yla kafa kafaya gitmek için yeni bir savaşa neden olacak.”