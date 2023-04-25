Suudilerin trilyon $’lık NEOM’una Çin desteği

Suudi Arabistan, ülkenin kuzeybatısında çöle inşa edilecek ütopik şehir NEOM’u önceki gün resmen tanıttı. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinin karşısına kurulacak olan ve 10 bölgeden oluşacak “geleceğin kenti,” 2040’ta açılacak.

NEOM Projesi’nin Genel Müdürü Giles Penderton’un BAE gazetesi The National’a verdiği röportaja göre, trilyon dolara mal olacağı iddia edilen kentte 2045 yılı itibarıyla 9 milyon insan yaşayacak. İnsanlık tarihinin ilk ve tek “zero-carbon” (Karbonsuz) kenti olacak olan NEOM’da yok yok: Yapay göller, yapay deniz, sahiller, uçan taksiler, robot garsonlar, kayak merkezleri… Sıkı durun, NEOM’da “yapay Ay” bile olacak.

160 kilometrelik 'enine gökdelen' inşa edilecek

İnsanların turizm anlayışını baştan aşağıya değiştirecek olan NEOM’un 10 bölgesinden birinin ismi “The Strip” (Şerit). Business Insider dergisine göre, “The Strip” çölün ortasına kurulacak olan tam 160 kilometre uzunluğunda “enine gökdelen” denilen bir yapı olacak. NEOM’un yönetiminde yapay zeka da hizmet veriyor olacak. İddiaya göre, kentte yaşayan herkesin bilgileri bir veri merkezinde toparlanacak.

Kişilerin ihtiyacı, yaşam şekline göre, kent yönetimi, yaşayanlara hizmet önerilerinde bulunabilecek. Örneğin kayakseverlere, kayak merkezindeki son gelişmeler bilgi olarak aktarılırken, 7/24 hazır olacak yapay dolunaya karşı yemek yemek isteyenlere de restoran fırsatları sunulacak. Kızıldeniz sahillerine kurulacak bölgelerden birinin ismi de “The Line.”

"NEOM, Veliaht Prens'in büyük hayali"

NEOM, ülkesini modernleşme çabası içinde olan ve yıllar içinde özellikle kadınların sosyal hayata katılması için birçok kuralı değiştiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en büyük hayali…Alman dijital haklar STK’sı Access Now’dan Marwa Fatafta, NEOM’u şöyle tanımlıyor: “Kent, kendisini ‘ülkeyi modernize eden’ ve ‘yeni bir teknolojik çağa sokan’ Suudi lider olarak kutsayan biri için büyük bilet.”

Londra’daki düşünce kuruluşu Chatham House’dan James Shires da veliaht prensin tutkusunu şöyle anlatıyor: “Çöp toplamadan sağlığa ve tren saatlerine kadar çeşitli hizmetlerin akıllı telefonlar ve gözetleme teknolojisi gibi kaynaklardan gelen verilerle düzenlendiği bir şehir hayal ediyor. NEOM, veri toplamak ve bu verileri şehrin amaçları için kullanmak için tamamen tasarlanmış bir tarzda sıfırdan başlamak üzere [diğer akıllı şehirleri] bir adım öteye taşımak için tasarlandı.”

NEOM’un aklı Çin’den gelecek!

Çin lideri Şi Cinping’in COVID-19 kısıtlamalarını kaldırdıktan sonra Riyad’ı ziyaret edip Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüşmesi çok konuşulmuştu. O görüşmenin ardından NEOM çıktı. Batı basınına göre, Mısır ve Sırbistan’da “akıllı şehirler” kuran Çin, NEOM’un gözetleme teknolojilerinin altyapısına destek olacak.

Kentin güvenliği için Çin’in gözetleme sistemi kullanılacak. Washington’daki Quincy Enstitüsü’nden Annelle Sheline, “[Suudi Arabistan’da], örneğin Çin’de gördüğümüzle aynı derecede fiziksel gözetimi henüz görmüyoruz ancak Çin, bunu uygulamaya başlamak için Suudiler ve diğer Körfez ülkeleriyle birlikte çalışıyor” diyor.

Çin’in şimdiden sattığı teknolojilerden birinin “sokakta yürüyen binlerce insanı aynı anda kontrol edip, sabıka dosyası olanları ya da şüphelileri belirleyip polisi uyaran kamera sistemi” olduğu söyleniyor. Huawei’nin de Suudilere bir “bulut sistemi” sağlayacağı açıklandı ancak içerik verilmedi.

Suudilerden “tosbağa” şeklinde yüzen kent

Suudilerin tanıttığı bir diğer fütüristik şey de “tosbağa” şeklindeki yüzen kent Pangeos oldu. İsmi, yaklaşık 335 milyon yıl önce tek super kıta Pangea’dan geliyor. İnşa edildiğinde dünyanın en büyük yatı olacak olan Pangeos, 600 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğunda olacak.

Karşılaştırma yapabilmeniz için anlatalım: Mevcutta dünyanın en büyük yatı olan Azzam 180 metre uzunluğunda! Saate maksimum 9 kilometre hızla hareket edebilecek olan Pangeos, enerjisini üzerindeki dev güneş panellerinden elde edecek. Pangeos, Suudi Arabistan’daki Kral Abdül Aziz Limanı’ndan çıkıp dünyayı dolaşacak.

Almanya'dan 15 uçan taksi sipariş edildi

NEOM Projesi’nden Nadhmi el Nasr, “Uçan taksiler olacak” dedi. Ortadoğu basını ise Suudilerin geçen yıl, Alman Volocopter şirketine 15 adet “uçan taksi” sipariş ettiğini açıkladı. İddiaya göre, sadece 15 uçan taksinin maliyeti 175 milyon dolar.