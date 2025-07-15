Süveyda’da ateşkes ilan edildi: Suriye ordusu geri çekiliyor

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, Süveyda ilinde ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle yapılan görüşmeler sonucu ateşkese varıldığını duyurdu.

Ebu Kasra açıklamasında, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye ordusu Süveyda kent merkezinden ağır silahlarını çekerek Şam’a nakletmeye başladı. Bu çerçevede, bölgedeki kontrolün tamamen polis güçlerine devredilmesi planlanıyor.

Süveyda’daki çatışmaların arka planı

İki gün önce Dürzi grupların, Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasıyla başlayan gerginlik kısa sürede silahlı çatışmalara dönüştü. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken, yaşanan çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.

Artan gerilim üzerine, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı askeri birlikler bölgeye sevk edildi. Ancak bu birliklerin bulunduğu konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybederken, 9 asker ise rehin alındı.

İsrail’den Süveyda’ya hava saldırısı

Çatışmaların bölgesel boyut kazanmasıyla birlikte İsrail de gelişmelere müdahil oldu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" dedi.

Bu açıklamaların ardından İsrail, Süveyda çevresinde konuşlanan Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarına yakın bölgelere beş ayrı hava saldırısı düzenledi.

Ateşkesin geleceği belirsiz

Bölgedeki gerilim ve dış müdahaleler göz önüne alındığında, ateşkesin ne kadar sürdürülebileceği ise belirsizliğini koruyor. Şimdilik ağır silahların çekilmesi ve kontrolün polis güçlerine devredilmesiyle sağlanan sükûnetin kalıcı hale gelip gelmeyeceği, taraflar arasında yürütülecek görüşmelere ve dış aktörlerin tutumuna bağlı olacak.