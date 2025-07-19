Süveyda’daki kriz büyüyor: Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan aşiretlere ateşkes çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin güneyinde yer alan Süveyda ilinde yaşanan çatışmalarla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, bölgede son haftalarda yaşanan gelişmelerin “tehlikeli bir dönüm noktası” oluşturduğunu söyledi.

“Yerel gruplar arasındaki şiddetli çatışmalar, devletin müdahalesiyle kontrol altına alınmasaydı tamamen kontrolden çıkma noktasına gelmişti” diyen Şara, devletin tüm zorluklara rağmen durumu yatıştırmayı başardığını vurguladı.

Şara, bazı Dürzi silahlı grupların Bedeviler ve ailelerine karşı saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, “Bu saldırılar sırasında insan hakları ihlalleri yaşandı” dedi. Ardından diğer Arap aşiretlerinin Bedevileri korumak için harekete geçtiğini belirtti.

“Ateşkese uyun, devlete bağlı kalın” çağrısı

Cumhurbaşkanı Şara, Arap aşiretlerine ateşkese tam olarak uyma ve devlet otoritesine bağlı kalma çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Devletin yerini hiçbir grup alamaz. Devletin egemenliğini ve saygınlığını koruyabilecek tek güç yine devlettir. Bu zor dönemde birliğimizi korumalıyız.”

Şara ayrıca, ABD’nin arabuluculuk girişimlerini takdir ettiğini, Türkiye, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin’in de yapıcı tutumlar sergilediğini söyledi.

Dürziler için özel vurgu: Topluca mahkûm edilemezler

Cumhurbaşkanı Şara, “Köklü bir geçmişe sahip Dürzi toplumu, küçük bir grubun bu toplumu temsil etmeyen tutumlarına kaymış olması nedeniyle toptan mahkûm edilemez” diyerek, Süveyda'nın hâlâ Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

“Tüm azınlıkları korumaya kararlıyız”

Şara, Suriye devletinin ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü sürdürdüğünü vurgularken, insan hakları ihlallerine karışan herkesin adalet önüne çıkarılacağını belirtti.