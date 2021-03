Süveyş Kanalı gün içinde açılsa dahi toparlanma aylar sürebilir

Takip Et

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "The Ever Given" adlı geminin ilerleyen saatlerde suların yükselmesiyle gün içinde hareket etmesinin ve kanalın açılmasının beklendiğini duyurdu.

Geminin bir kısmının hala çamura oturmuş vaziyette olduğunu aktaran kaynaklar, bugün çalışmalara katılan ikinci büyük römorkör ile geminin karadan tamamen kurtarılması için çalışacağını aktarıyor.

Gemiyi yüzdürme çalışmalarında yer alan Hollandali sirket Smit Salvage’in ana şirketi Boskalis’in CEO’su Peter Berdowski “Gemiyi hareket ettirdik bu iyi haber. Ancak artık işimiz çok kolay diyebileceğimiz noktada değiliz” dedi.

Geminin kısmen hareket ettirilmesi kanalın yakın bir zamanda açılmasına ilişkin umutları yükseltse de kurtarma çalışmalarında sona gelinmiş değil ve günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşecek gel-git hareketi sürecin nasıl ilerleyeceğini daha da netleştirecek.

Küresel konteyner nakliyecileri Süveyş Kanalı’ndaki tıkanıklığın meydana getirdiği gecikmelerin, bugün kısmen hareket ettirilen Ever Given, günün ilerleyen saatlerinde suların yükselmesiyle tamamen yüzdürülde bile, telafisinin haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyorlar.

Küresel konteyner sevkiyatı hacminin yüzde 30’unun kullandığı Süveyş Kanalı’ndaki sıkışma aynı zamanda ürettikleri malları sevk etmek isteyen Asya’lı üreticilerin ihtiyaç duyduğu konteynerlere erişimlerini de geciktiriyor.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moeller Maersk’ten yapılan açıklamada, “Ancak kanal tekrar açılsa bile küresel küresel taşıma kapasiteleri ve ekipmanları üzerinde yarattığı dalga etkisi çok büyük” denildi. Şirket, 15 gemisini Ümit Burnu’na yönledirdi ancak halen kanalda 3, kanala girmeyi bekleyen 29 gemisi bulunuyor.

İsviçreli MSC ise durumun küresel ticaretteki son yıllarda görülen en büyük aksama olduğuna işaret ederken, MSC Kıdemli Başkan Yardımcısı Caroline Becquart, “Ne yazık ki, bekleyen gemilerin devasa birikmiş yükü, kanal yeniden açıldığında bile, bazı limanlara varışlarda bir artışa yol açacak ve bu durum yeni tıkanıklık sorunlarına neden olabilir. Yılın ikinci çeyreğinde, ilk 3 aya göre daha fazla aksama olmasını ve hatta 2020 yılı sonuna göre daha zorlu geçmesini bekliyoruz” dedi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) denizcilik otoritesi, Afrika çevresinde yön değiştiren gemilerin korsan çetelerinin faaliyet gösterdiği yüksek riskli bölgelerden daha fazla trafik geçmesi anlamına gelebileceğini açıkladı. UKMTO açıklamasında, "Somali merkezli korsanlık tehdidi şu anda askeri operasyonlar, gemi koruma önlemleri ve silahlı muhafızların varlığı ile bastırılırken, bölgedeki deniz trafiğinin artması Somalili korsan gruplarına gemilere saldırmak için fırsatlar sunabilir" denildi.