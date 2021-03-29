Süveyş Kanalı'nda geçişler başladı

Süveyş Kanalı'nda gemi trafiği bir hafta aranın ardından yeniden açıldı.

Süveyş Kanal İdaresi'nden yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı'nı neredeyse bir hafta boyunca tıkayan dev konteyner gemisinin tamamen yüzer hale geldiği ve su yolundaki trafiğin başladığı belirtildi.

SCA Başkanı Osama Rabi, düzinelerce konteyner gemisi, dökme yük gemisi, petrol tankerleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı gemileri de dahil olmak üzere en az 369 geminin kanaldan geçmek için beklediğini söyledi.

SCA, Ever Given serbest kaldıktan sonra konvoyları kanaldan hızlandırabileceğini söyledi. Rabi Mısır devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bir saniyeyi boşa harcamayacağız" dedi.

Rabi, kanalda bekleyen gemilerin geçişlerinin iki buçuk ila üç gün sürebileceğini ve günde 100'den fazla geminin kanala girebileceğini söyledi.