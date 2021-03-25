Süveyş Kanalı’nda kurtarma çalışmaları düşük su seviyesi sebebiyle yavaşladı

Süveyş Kanalı’nda suların alçalması, her iki yönde trafiği tıkayan ve dünyanın en büyük nakliye sıkışıklığını yaratan 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Ever Green’i yerinden çıkarma çabalarını yavaşlattı.

Mevcut durumda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan mallar, petrol, tahıl ve diğer ürünler için dünyanın en yoğun nakliye kanallarından biri olan kanalda, her iki yönde geçişler durmuş halde.

Deniz hizmetleri firması GAC, römorkörleri kullanarak gemiyi serbest bırakma çabalarının devam ettiğini, ancak rüzgar koşullarının ve geminin büyüklüğünün "operasyonu engellediğini" belirten bir açıklama yaptı.

Gemi izleme yazılımı, Ever Green'in, durumunun son 24 saat içinde çok az değiştiğini gösteriyor.

Diğer büyük konteyner gemileri, petrol ve gaz taşıyan tankerler ve tahıl taşıyan büyük gemiler de dahil olmak üzere birkaç düzine gemi, kanalın iki ucunda sıralar oluşturarak yıllardır görülen en kötü sevkiyat sıkışıklıklarından birini meydana getiriyorlar.

Nakliye uzmanları, tıkanıklığın önümüzdeki 24-48 saat içinde çözülme olasılığı yoksa, bazı nakliye firmalarının gemileri Afrika'nın güney ucuna yeniden yönlendirmeye zorlanabileceğini ve bunun da yolculuğa kabaca bir hafta ekleyeceğini söylüyor.

Ancak Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie medyaya yaptığı açıklamada, tıkanıklığa rağmen bazı yüklerin güney yönünde hareket edebildiğini ve Ever Green’i hareket ettirme çabalarının devam edeceğini söyledi ve gemiyi oturduğu yerden bugün çıkarmayı planladıklarını açıkladı.