Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri dörtte bir oranında düştü
Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin saldırılarından kaçınmak için alternatif rotalara yönelinmesi nedeniyle Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri, son mali yılında neredeyse dörtte bir oranında düştü.
Haber Merkezi
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Mısır kanal otoritesinin başkanı Osama Rabie yaptığı açıklamada, bir önceki yıl 9,4 milyar dolar olan gelirlerin 2023-24 mali yılında 7,2 milyar dolara düştüğünü söyledi.
Rabie, kanalı kullanan gemi sayısının bir önceki yıl 25,911 iken 2023-24'te 20,148'e düştüğünü söyledi.