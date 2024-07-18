Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri dörtte bir oranında düştü

Mısır kanal otoritesinin başkanı Osama Rabie yaptığı açıklamada, bir önceki yıl 9,4 milyar dolar olan gelirlerin 2023-24 mali yılında 7,2 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Rabie, kanalı kullanan gemi sayısının bir önceki yıl 25,911 iken 2023-24'te 20,148'e düştüğünü söyledi.