Sylvester Stallone öldü mü, yaşıyor mu? Rocky öldü mü?

Rocky filmi ile hafızalara kazınan oyuncu, senarist ve film yönetmeni Sylvester Stallone ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Stallone'un öldüğü öne sürüldü. Hayranları şoke olurken peş peşe "Sylvester Stallone öldü mü, yaşıyor mu" sorusu gelmeye başladı.

Sylvester Stallone öldü mü?

Hayır, Sylvester Stallone ölmedi. Sosyal medyada birçok ünlü isim için zaman zaman asılsız iddialar ortaya atılıyor. Stallone'un sağlık durumu gayet iyi.