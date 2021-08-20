T-Mobile 5 milyon kişinin daha verisini çaldırdı

T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıda, 5,3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin eski müşterinin hesabına yasa dışı şekilde erişildi.

Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi bilgiler ile telefon numaralarının da ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya devam edildiği kaydedildi.

T-Mobile, 18 Ağustos'ta siber saldırı sonucu 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteri ile 7,8 milyon mevcut faturalı müşterinin hesabına ait verilerin çalındığını açıklamıştı. Böylece, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı toplamda 53 milyonu aştı.