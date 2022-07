Tabipler Birliği'nden 2 günlük iş bırakma kararı

Takip Et

Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesinden sonra, Türk Tabipleri Birliği'nden çok sert açıklama geldi. TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde ve tüm sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla iş bırakacakların duyurdu.

TTB Genel Merkezi’nde, “Dr. Ekrem Karakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” başlığıyla yapılan açıklamada, “Dün bize, ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz” denildi.

Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliği olarak defalarca iktidarı uyardıklar hatırlatılarak, Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntü ve öfkesi dile getirildi.



Yapılan açıklamada, “Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi” ifadeleri kullanıldı.

Doktorların can güvenliğinin kalmadığının bir kez daha hatırlatıldığı açıklama şu şekilde sona erdi:



“Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz!”