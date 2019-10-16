TACCI , KOBİ’lere ABD kapısını açacak

16 Ekim 2019

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - Türk ve Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) yeniden yapılanırken, Başkan Ali Koçak, yeni dönemde Anadolu’da yapılanmaya ağırlık vereceklerini ve özellikle KOBİ’lerin Amerikan pazarına girebilmeleri için köprü görevi göreceklerini söyledi.

ABD’de 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren TACCI’nın bir süredir çeşitli nedenlerle faaliyetlerine ara verdiklerini kaydeden Koçak, ancak güçlü kadro ile yeniden yapılandıklarını dile getirdi. Koçak, “Özellikle New York ve New Jersey’de yeniden yapılanmaya başladık. Türk Amerikan ticari ilişkileri çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Faaliyette olmadığımız süreçte de bizim boşluğumuz doldurulamadı ve önemimiz bir kez daha ortaya çıktı. Biz de bu süreçte bize daha çok ihtiyaç olduğunu hissettik. Bunun sonucunda da yeni bir oluşum ve değişik sektörlerden işadamlarımız ile faaliyetlerimize başladık” dedi.

Koçak, yeni oluşumda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Ahmet Kireççi, Turkon Lines CEO’su Alkın Kalkavan, avukat Cahit Akbulut ve Türk Hava Yolları New York Genel Müdürü Cenk Öcal’ın yanı sıra her kesimden işadamları ve profesyonellerin yeni kadroda yer aldığını kaydetti.

TACCI’nın hedeflerinin başında iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu da ifade eden Koçak, yeni dönemde eskiden olduğu gibi bu ülkede ticaret yapmak isteyen işadamlarına yönelik finansal, hukuksal ve network sağlanması gibi konularda desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Koçak, son dönemde iki ülke ticari ilişklerinde zaman zaman zor süreçlerin yaşandığını, dolayısıyla yeni dönemde güçlü bir ekiple bu sürece olumlu katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bölgesel temsilciliklere ağırlık verilecek

Ayrıca yeni dönemde ABD’de bölgesel temsilcilikler kurulmasına da ağırlık vereceklerini de kaydeden Koçak, şunları söyledi:

“New York ve New Jersey’in yanı sıra Florida, Chicago gibi şehirlerde bölgesel temsilcilikler açacağız. Aynı zamanda Türkiye’de benzer bir yapılanma olacak. Özellikle Anadolu’da KOBİ’lerin ABD pazarına girmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de büyük şehirlerin yanı sıra özellikle Anadolu’da temsilcilikler oluşturacağız. Adana ve Gaziantep’de temsilcilikler açılması yönünde çalışmalara başladık. Herhangi etnik, siyasi görüş farklılığı olmadan herkese kapımız açık. “

TACCI YENİ YÖNETİM MÜTEVELLİ HEYETİ

Başkan Prof Dr. Ali Koçak

İşadamı Mehmet Yetim

İşadamı Mehmet Terece

Türk Hava Yolları New York Genel Müdürü Cenk Öcal

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ali Koçak

Turkon Lines CEO Alkın Kalkavan

Avukat John Driscoll

Avukat Cahit Akbulut

The House of Burgundy CEO Mehmet Yörükoğlu

İşadamı Eyüp Ulu

İşkadını Mine Anlar

İşadamı Cafer Kahyaoğlu

İşadamı Hasan Akipek

DANIŞMA KURULU

Chatham Belediye Başkanı Tayfun Selen

Linden Belediye Meclis Üyesi Alfred Mohammed

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Ahmet Kireççi

Avukat Allan Berlowitz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay

Chicago Türk Ticaret Merkezi Başkanı Eray Ütücü

Avukat Edward Altabet

Medya Danışmanı Cahit Oktay.