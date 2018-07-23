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Tacikistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü

Ocak-haziran aylarında ülkede GSYH yüzde 7,2 artarak 2,8 milyar somona ulaştı.

Tacikistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü
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Tacikistan Cumhurbaşkanlığına bağlı İstatistik Ajansından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında ülkede GSYH yüzde 7,2 artarak 2,8 milyar somona (297 milyon dolar) ulaştı.

Açıklamada, bu yıl ülkedeki GSYH'sinin yüzde 7 artmasının öngörüldüğü kaydedildi. Resmi verilere göre, Tacikistan'ın GSYH'si geçen yıl yüzde 7,1 artış gösterdi.

Ülke hükümeti, bu yıl GSYH'sinin yüzde 7 artış göstereceğini tahmin ederken, uluslararası finans kuruluşlarının bu konudaki tahminleri farklılık gösteriyor. Uluslararası Para Fonu bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 4, Asya Kalkınma Bankası yüzde 6, Dünya Bankası ise yüzde 6,1 artış göstereceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA

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