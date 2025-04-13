Tacikistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu
Tacikistan’ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti’nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özbekistan Sismoloji Merkezi’nin açıklamasına göre deprem yerel saatle 09.24’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saat ile 09.24'te kaydedildiğini açıkladı.
Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Dağlık bölgede kaydedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Deprem komşu Özbekistan'da da 3,2 büyüklüğünde hissedildi.