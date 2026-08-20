Tacikistan'dan İran hamlesi: 2,55 milyon tonluk yakıt alacak

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Petrol ihtiyacında büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Tacikistan, yakıt tedarikinde İran'a yönelmeye hazırlanıyor.

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı, İran ile ticaretin artırılması kapsamında bu ülkeden toplam 2,55 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal edilmesinin planlandığını açıkladı.

Plana göre İran'dan 2 milyon ton ham petrol, 300 bin ton dizel, 150 bin ton benzin ve 100 bin ton uçak yakıtı alınması hedefleniyor.

Rusya'nın ihracat yasağı alternatif arayışını hızlandırdı

Tacikistan petrol tedarikinin yaklaşık yüzde 80'ini Rusya'dan sağlıyor. Ancak Rusya'nın iç piyasadaki yakıt sıkıntısı nedeniyle ihracata kısıtlama getirmesi, Duşanbe yönetimini yeni tedarikçilere yöneltti.

Tacikistan Enerji Bakanlığı temmuz ayında Kazakistan, Türkmenistan, İran, Irak ve Belarus ile ilave petrol ürünü tedariki için görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı.

İran'la planlanan büyük çaplı alımın önünde ise ABD'nin Tahran'a yönelik ekonomik baskısı bulunuyor. Washington'ın İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik tutumu nedeniyle 2,55 milyon tonluk ithalat planının hayata geçirilip geçirilemeyeceği henüz netlik kazanmadı.