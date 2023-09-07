Tahıl sevkiyatını Türkiye'nin idare etmesi konusunda anlaşma sağlandı

Gönderilmesi planlanan tahıl, Katar'ın finansal desteği sayesinde düşük fiyattan satılacak.

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesine olanak sağlayan ve bir yıldır yürürlükte olan Karadeniz tahıl anlaşmasından Temmuz ayında çekilmiş, sonrasında ise bahsi geçen tasarıyı gündeme getirmişti.

Gıda sorunları görülen Afrika ülkelerine ücretsiz ya da ucuz tahıl gönderme teklifinde bulunan Rusya'nın ülkelere göndereceği miktar Ukrayna'nın anlaşma kapsamında ihraç ettiği tahıl miktarının oldukça altında.

Rusya'nın Interfax haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko "Prensipte tüm anlaşmalara varıldı. Sevkiyata ilişkin planın teknik yönleri üzerinde çalışmak için yakın gelecekte tüm taraflar ile çalışmaya başlamayı bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin Rus tahılının ihracını yöneteceği ifade edildi ancak üstleneceği rol hakkında detay verilmedi.

Moskova, Batılı devletlerin kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımlardan kaynaklanan engelleri kaldırmamasını gerekçe göstererek Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmişti.