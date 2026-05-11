Tahran rest çekti: Trump mutsuzsa, bu daha da iyi

Tahran, ABD-İran gerilimini bitirmesi beklenen 14 maddelik anlaşma teklifine dün Pakistan aracılığıyla cevap verdi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmedi.

İran'ın cevabını okuduğunu ve tamamen kabul edilemez bulduğunu belirten Trump, "İran, 47 yıldır Amerika ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor" dedi, Obama ve Biden döneminde İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verildiğini iddia etti.

Tahran'ın ABD'nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendirdiğini yazan İran basını ise bunun yerine ABD'den savaş tazminatı istendiğini, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulunulduğunu bildirdi.

"Mutsuzsa, daha da iyi"

İranlı bir yetkili ise Trump’ın cevabının hiçbir şeyi değiştirmediğini belirterek, "Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.

"ABD mantıksız taleplerini sürüyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD’nin "mantıksız taleplerini" sürdürdüğünü belirterek, İran’ın ABD’nin teklifine verdiği cevabın "aşırı olmadığını" aktardı.

Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız ve diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz. Diplomasinin kendi kuralları vardır. Kararımız ulusal çıkarlarımıza göre verilecek. İran, halkının çıkarlarını korumaya büyük önem verdiğini de kanıtlamıştır.

Hürmüz müdahalesi süreci daha karmaşık hale getiriyor

Hürmüz Boğazı’na yönelik her müdahale süreci daha da karmaşık hale getirir. Hürmüz Boğazı 28 Şubat’tan önce açıktı. Sorunun temel kaynağı ABD ve Siyonist rejimin saldırgan tutumu. Bölgenin güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı. Yabancı güçlerin varlığına dayanan bir güvenlik anlayışı yalnızca güvensizliği derinleştirir."