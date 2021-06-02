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Tahran'da Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük yangın

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İran devlet televizyonu, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan yanğın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu. Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken olayın sebebi araştırılıyor.

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