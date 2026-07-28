Tahran’da Trump’ı hedef alan dev afiş: İntikam kaçınılmaz

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İran'ın başkenti Tahran'da, Cumhuri Caddesi ile Veliasr Caddesi'nin kesişim noktasına ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı büyük bir afiş asıldı.

Kentin yoğun noktalarından birinde sergilenen afişte, Trump'ın boğazını kavrayan ellerin tasvir edildiği görsel dikkat çekti.

Afişte, "Dena gemisinin mazlum şehitleri için rehberimizin kanının intikamı için evleri yıkılanlar için Minab çocukları için mazlum güney halkı için intikam kaçınılmaz" ifadelerine yer verildi.