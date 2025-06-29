Tahran’daki hapishane saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, 23 Haziran'da İsrail tarafından Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin güncel can kaybı verilerini paylaştı. Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkûmlar, mahkûm yakınları ve çevrede yaşayan sivillerin de aralarında bulunduğu toplam 71 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralılarla ilgili de bilgi veren Cihangir, “Ne yazık ki bu saldırıda yaralananlar da oldu. Yaralılardan bir kısmı olay yerinde tedavi edilirken, bazıları hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerin bir kısmı ayakta tedavi görürken, bazıları hastaneye yatırılarak tedavilerine devam edildi” dedi.

Hapishane doğrudan hedefteydi

İran Yargı Erki daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 23 Haziran'da başkent Tahran'a yönelik saldırısında Evin Hapishanesi'nin doğrudan hedef alındığını duyurmuştu. Açıklamada, "Siyonist rejimin Tahran'a yönelik son saldırısında bazı mermiler Evin Hapishanesi'ne isabet etmiş, cezaevinin bazı bölümlerinde hasar meydana gelmiştir. Cezaevi yönetimi için tüm imkanlar seferber edilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Bu saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir" ifadeleri yer almıştı.