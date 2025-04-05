Tahran'dan Washington'a net mesaj: Tehdit altında değil, eşit şartlarda görüşürüz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile eşit şartlarda müzakereye açık olduğunu, ancak tehdit altında bir görüşmeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı. Başkent Tahran’da katıldığı bir programda konuşan Pezeşkiyan, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi.

Pezeşkiyan, ülkenin ekonomik sorunlarının farkında olduklarını belirterek, “Halkın durumu iyi değil, daha çok çalışmalıyız. İran’ın çok sayıda imkânı var. Sorunlara bakış açımızı değiştirerek çözüm bulabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki kutuplaşmalara da değinen Pezeşkiyan, “Bazıları halka hizmeti bile politik meseleye dönüştürdü. Halka hizmet etmek siyasi bir mesele değildir. İç çekişmeleri bir kenara bırakmalı, liderliğin etrafında birleşmeliyiz. Ancak bu şekilde halkın sorunlarını çözebiliriz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a gönderdiği mektuba ve tehditkâr söylemlerine yanıt veren Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

“İran eşit bir konumda diyalog istiyor. Hem tehdit edip hem müzakere teklif etmek mantıksız. ABD sadece İran’ı değil, tüm dünyayı küçük düşürüyor. Bu yaklaşım, müzakere çağrısıyla çelişiyor.”

Trump, 7 Mart’ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hem tehdit hem de müzakere içeren bir mektup göndermişti. İran mektuba 27 Mart’ta Umman aracılığıyla cevap verirken, doğrudan değil dolaylı görüşmelere açık olduğunu duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump tehditlerini sürdürdükçe doğrudan görüşmenin mümkün olmadığını, sadece nükleer konuya odaklanacak dolaylı müzakerelere sıcak bakıldığını belirtmişti.

Trump’ın 30 Mart’taki son açıklamasında, İran anlaşmaya yanaşmazsa "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemesi gerilimi tırmandırırken, İran lideri Hamaney de olası saldırılara güçlü yanıt verileceğini ifade etmişti.

Bu gelişmeler, Tahran-Washington hattında diplomatik tansiyonun hâlen yüksek seyrettiğini ortaya koyarken, İran yönetimi sadece eşitlik temelinde ve sınırlı kapsamda diyaloğa açık olduğunu vurguluyor.