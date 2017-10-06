Talabani için tören düzenlendi
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Süleymaniye havaalanında resmi cenaze töreni düzenlendi
Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin naaşı, salı günü hayatını kaybettiği Almanya'dan uçakla Süleymaniye'ye getirildi.
Talabani’ye Süleymaniye havaalanında resmi cenaze töreni düzenlendi. Celal Talabani’nin naaşının resmi karşılamasında 21 pare top atışı yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Masum ve IKBY Başkanı Barzani de naaşa çelenk bıraktı.
Celal Talabani, Debaşan bölgesinde toprağa verilecek.
Irak'ın ilk Kürt cumhurbaşkanı olan Talabani, tedavi için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de salı günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA