Talep endişeleri petrolde toparlanmayı baskılıyor

09 Eylül 2020

HİLAL SARI

Petrol fiyatları, dünya genelinde COVID-19 enfeksiyonlarının artması nedeniyle talepteki toparlanmanın zayıflayabileceği endişeleriyle dün yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Uzmanlar, değer kaybının temmuz ve ağustos aylarında tüm makroekonomik verilerde de görülebilen yavaşlamanın küresel petrol talebine olan etkisinden kaynaklandığını, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün ve müttefiklerinin (OPEC+) kesintileri azaltmaya başlaması ve stokların yüksek düzeyde seyretmesi nedeniyle fiyatların bu sonbaharda da yükselemeyeceğini öngörüyor. Hem Brent hem de Batı Teksas Petrolü (WTI) ağustos ayı boyunca işlem gördükleri aralıkların dışına çıktı. Brent sadece eylül ayında yüzde 8'den fazla düştü.

Suudi Arabistan’ın Asya’ya sattığı Arap hafif petrolü için ekim ayı resmi satış fiyatlarında beş ayın en büyük indirimini yapması, talebin duraksadığına işaret eden başka bir gelişmeydi ve hafta başında petrol fiyatları bu haberle düşmüştü. Brent dün TSİ 17:30 itibariyle yüzde 5'in üzerinde düşüşle 39,55 dolara kadar gerilerken, WTI yüzde 8’ye yakın düşüşle gün içinde 37 doların da altına indi. Commerzbank analisti Eugen Weinberg, "Fiyatlardaki zayıf seyir bugün devam ediyor. Bunun her şeyden önce talep endişelerinden kaynaklandığına inanıyoruz" dedi.

Rystad Energy karantinalar geri dönerse küresel talebin 3,7 milyon varil/gün daha düşük olacağını ve bu yıl talepte tam bir iyileşme olmayacağını öngörüyor. Dünyanın artık hedefli ve daha akıllı karantinalarla hareket edecek olmasının petrolde ikinci çeyrekteki gibi bir çöküşe neden olmayacağını belirten uzmanlara göre özellikle seyahat ve havacılık sektörlerindeki durgunluk fiyatları baskılayabilir.

Talep pandemi öncesinin %85'inde durdu

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ABD’nin petrol talebi ağustos ayında pandemi öncesinin yüzde 85’ine gelip durdu. Hindistan’ın petrol talebinde de durgunluk görünmesi, uzmanlara göre fiyatları en çok baskılayacak etkenlerden. Ülkenin en büyük yakıt perakendecileri Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp ve Hindustan Petroleum Corp’un satışlarının temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre hala yüzde 20’nin de üzerinde düşüşe işaret ettiği belirtiliyor.

Petrolün can simidi Çin’de de talep yavaşlıyor



Küresel talebin hız kesmeye başladığı yaz aylarında Çin, petrol üreticisi ülkelerin can simidi oluyordu. Çin Gümrük İdaresi'nden derlenen verilere göre, Bloomberg dünyanın en büyük petrol ithalatçısının temmuzdaki talebinin bir yıl öncesine göre yüzde 19,5 arttığını yazdı. Ancak ağustosta ejderhanın petrol tüketiminin ve ithalatının yavaşlaması petrol piyasasında fiyatların düşebileceği sinyalini veriyor. Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori Çin ekonomisine ve ABD gibi devlerle ilişkilerine ilişkin çok belirsizlik olduğunu belirterek “Çok da iyimser bir durum değil, bu da büyüme görünümüne gölge düşürüyor” diyor. Öte yandan ülkede yurtiçi uçuşların da artması petrol talebini destekleyen bir başka unsur. Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines yolcu sayılarının temmuzda bir önceki aya göre yüzde 25 arttığı belirtiliyor. Seyahat analitiği şirketi ForwardKeys ise Çin hava trafiğinin ağustosta pandemi öncesi düzeyi yakalayacağını tahmin ediyor.