Taliban açıkladı: Kadın bakan olmayacak
Afganistan'da ABD'nin çekilmesinden sonra yeni yönetimi ele alan Taliban'ın kuracağı hükümetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Taliban sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, 'Yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini' söyledi.
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BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki sözcüsü Stanikzai, kapsayıcı bir hükümet kuracaklarını, kadınların da yeni yönetimde olacağını söyledi. Stanikzai, hükümette kadın bakan olmayacağını sözlerine ekledi.
ABD'nin desteklediği eski hükümette görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyecek.
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