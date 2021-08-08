Taliban Afganistan'da hızla ilerliyor

Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı Kunduz, Sar-i Pul vilayetlerinin de bulunduğu 3 merkezde kontrolü kaybetti.

Sar-i Pul İl Şura Vekili Esedullah Hurram, bugün öğle saatlerinde Sar-i Pul merkezinin tamamen Taliban kontrolüne geçtiğini aktardı, güvenlik güçlerinin şehir dışındaki bir askeri kampa çekildiğini aktardı.

Hurram, çatışmaların askeri kamp yakınlarında devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli de 2 gün devam eden çatışmanın ardından Kunduz merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini bildirdi.

Güvenlik güçleri havalimanına çekildi

Valilik, emniyet müdürlüğü ve emniyet amirliği binalarının Taliban'ın kontrolünde olduğunu dile getiren Veli, güvenlik güçleri ve yerel yetkililerin Kunduz Havalimanına çekildiği bilgisini verdi.

Veli, çatışmalar sırasında şehir merkezindeki bazı mağazaların yandığını aktardı.

Taliban hapishanedeki tutukluları bıraktı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Taliban militanları, Kunduz'u ele geçirdikten sonra hapishanedeki tutukları salıverdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların Kunduz ve Sar-i Pul merkezlerini ele geçirdikleri, Tahar'ın merkezine doğru ilerlemenin devam ettiği öne sürüldü.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Türkmenistan sınırında bulunan Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehri Taliban kontrolüne geçmişti.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, kuzeyde Samangan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.