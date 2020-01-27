Taliban Afganistan’da uçak düşürdü

27 Ocak 2020

Afganistan’da bir yolcu uçağı Taliban kontrolündeki Ghazni eyaletinde düştü.

Yerel medyada uçağın Ariana Afgan Havayolları’na ait olduğuna ve mürettebatla birlikte 83 yolcu taşıdığına ilişkin haberler çıksa da, bölgenin Taliban kontrolünde olması nedeniyle henüz kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise “ABD askeri personeli taşıyan uçağı Ghazni eyaletinde düşürdük” açıklamasında bulundu. Afgan yetkililer Reuters’a düşen uçağın yabancı bir şirkete ait olduğunu söyledi. Ariana Afgan Havayolları CEO’su Mirwais Mirzakwal da “Düşen uçak bize ait değil” dedi.

Ghazni valisi Wahidullah Kaleemzi TOLOnews’e yaptığı açıklamada “Kayıplara ve havayolunun ismine ilişkin kesin bilgi henüz yok” dedi.

Afganistan’da faaliyet gösteren birçok özel şirket askeri taşıyıcı şirket ve yardım örgütlerinden çalışanları uçak ve helikopterlerle Afganistan genelinde taşıyor.