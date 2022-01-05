Taliban: Eski cumhurbaşkanı Gani'yi öldürme planımız yok

Birader, eski hükümet üyelerinin Taliban korkusundan kaçtığını halbuki hiçbiriyle işlerinin olmadığını öne sürdü.

Birçok Afgan liderin ve politikacının Afganistan'da normal bir hayat yaşadığını ve halkla görüşmelerini sürdürdüğünü dile getiren Birader, Taliban'ın genel af ilan ettiğini ve kimseye zarar verilmeyeceğini kaydetti.

Birader, "Eski cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etmese de onu öldürme planımız yoktu." dedi.

Taliban hükümetini itibarsızlaştırmak istemedikleri için eski hükümet üyelerini göreve getirmediklerini dile getiren Birader, ski yöneticileri yolsuzluk ve hırsızlık yapmakla suçladı.

Birader, "ABD, Doha'da yaptığımız barış görüşmeleri sırasında Afganistan'da ortak bir hükümet kurulması için eski hükümetten de bazı isimleri bize vermişti. Ancak biz kendi aramızda onları hükümete almama kararı aldık." diye konuştu.

Öte yandan uluslararası toplumun Afganistan'a gönderdiği insani yardımlardan dolayı teşekkür eden Birader, bu yardımların yeterli olmadığını, ekonomi ve ticareti geliştirmek için Taliban hükümetini resmi olarak tanımaları gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede cansız vitrin mankenlerinin bile başlarını kestiren Taliban hükümetinde herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu aktaran Birader, "Kadınların eğitim alabilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor ve en yakın zamanda onların eğitimi tekrar başlayacaktır." dedi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir ülke Taliban hükümetini resmi olarak tanımadı.