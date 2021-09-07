Taliban hükümeti açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında geçici hükümeti açıkladı.
Afganistan'da Hassan Akhund, vekaleten Başbakan oldu. Abdulgani Birader başbakan yardımcısı olarak seçildi.
Daha önceden hükümette kadın bakan olmayacağını açıklayan Taliban'ın geçici hükümetinde yer alan diğer isimler ise şöyle:
Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Muhammed İdris,
İçişleri Bakanlığı vekilliği: Siraceddin Hakkani,
Dışişleri Bakanı: Emirhan Muttaki,
Afganistan Savunma Bakanı: Molla Yakup.
Afganistan'da Taliban, dün Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.