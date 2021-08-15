Taliban Kabil'de kamu binalarının kontrolünü almaya başladı

2014'ten beri Afganistanın cumhurbaşkanı olan Eşref Gani, bir uçakla ülkesini terk etti. Gani, dün vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Reuters, Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek için ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Reuters Taliban'ın Afgan başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit de hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.

Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini kullandı. Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.