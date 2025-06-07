Taliban yönetiminden yurtdışındaki Afganlara çağrı: Ülkenize dönün

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından ülkeyi terk eden Afganlara, geçici hükümetten "ülkenize dönün" çağrısı geldi.

Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yurt dışındaki tüm Afganların geri dönmekte serbest olduğunu belirtti.

Ahund, yaptığı açıklamada, “Atalarınızın topraklarına dönün ve barış ortamında yaşayın. Kimse size zarar vermeyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca dönen vatandaşlara uygun hizmetlerin sunulması ve barınma imkânı sağlanması için yetkililere talimat verdiğini duyurdu.

Taliban'ın 2021’de iktidarı ele geçirmesiyle birlikte on binlerce Afgan, güvenlik endişesi ve siyasi baskılar nedeniyle başta ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelere sığınmıştı.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran’da “ulusal güvenlik tehdidi” gerekçesiyle aralarında Afganistan'ın da bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirmişti.

Afgan geçici hükümetinin çağrısının, bu tür uluslararası gelişmelerin gölgesinde nasıl karşılık bulacağı ise belirsizliğini koruyor.