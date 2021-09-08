Taliban'dan ABD'ye mesaj: Hükümet 11 Eylül'de yemin edecek
Afganistan'da geçici hükümeti dün açıklayan Taliban, hükümetin yemin ederek göreve başlayacağı tarihi de '11 Eylül' olarak seçti.
Taliban kaynakları ABD'nin binlerce vatandaşının öldüğü 11 Eylül'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlayacağını iddia etti. Taliban'ın 11 Eylül'ü seçmesi ABD'ye bir mesaj olarak nitelendi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün geçici hükümetin kurulduğunu duyurmuş, yeni kurulan hükümette Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer alacağını açıklamıştı.
Yemin töreni, Afganistan'a ABD askerinin müdahale etmesinin ana nedeni olan 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıldönümüne denk gelecek.