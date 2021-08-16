Taliban'dan kaçış: Havalimanına akın ettiler

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ediyor.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

Taliban'dan uçuş yapılmayacak açıklaması

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in Kabil Büyükelçiliği, yayımladığı açıklamada, "Afganistan'daki taraflara Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve çıkarlarının güvenliğinin sağlanması talebini ilettikleri" belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına asayiş durumunu yakından izlemeleri, güvenlik önlemlerini artırmaları ve elçilik dışına çıkmamalarını hatırlatma yönünde adımlar atacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği de herhangi bir tahliye planı olmadığını bildirdi.

Taliban, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle dün itibarıyla merkezi yönetim ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmeye başlamıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde ülkeyi terk etmişti.

Taliban sözcüsü, Kabil'deki tüm büyükelçilik, diplomatik merkez, kurum ve diğer yerlerdeki yabancı vatandaşlarının güvende olacakları mesajını vermişti.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

Süreç

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.