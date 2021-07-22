Taliban'dan Türkiye mesajı: İzin vermeyeceğiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararına karşı olduklarını belirterek, "Eğer Ankara müzakerelerde ilerleme sağlanmasına katkı sunarsa ve Afganistan'daki durumu iyileştirebilirse, bundan memnuniyet duyarız ancak Türkiye'nin Afganistan'da kalmasına izin vermeyiz" diye konuştu.

ABD'nin çekilmesinden sonra yabancı güçlerin hiçbir şekilde ülkede kalmasına izin vermeyeceklerini belirten Mücahit, "Halkın sorunlarını çözmek için siyasi bir yapı kuruyoruz. İslami hükümet ve kurmak istediğimiz hükümet, halkın temsilcilerinin yer aldığı bir konseyden oluşacak" ifadelerini kullandı.