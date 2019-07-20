'Tanker krizi'nde son durum
İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere, İran'ın bir petrol tankerini alıkoymasının ardından İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı'ndan uzak durmasını istedi.
Yerel basınına göre, bir hükümet yetkilisi, "İngiliz deniz taşımacılığına, bir süreliğine bölge dışında kalmasını tavsiye ettik." ifadesini kullandı. Kararın, acil durum kabine toplantısında alındığı bildirildi.
Bu arada Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat, İran'ın alıkoyduğu petrol tankerinin serbest bırakılması için askeri harekata başvurulmasının iyi bir tercih olmayacağını söyledi.
BBC'ye konuşan Tugendhat, askeri seçeneğin "son derece akılsızca" olacağını belirterek, tankerin iyi korunan askeri Bender Abbas Limanı'na çekildiğini anımsattı.
Tugendhat, görüşmelere devam etmenin önemine dikkati çekerek, İran'ın Londra Büyükelçisini göndermenin faydalı olmayacağını ifade etti.
İran'dan İngiltere'ye tanker yanıtı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği garanti ettiğini savunan Zarif, "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.
İran ile İngiltere arasında tanker krizi
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.