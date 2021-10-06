Tanzanya, IMF kredisi için COVID-19 vakalarını paylaşacak

Salgının başından bu yana COVID-19 vaka ve ölümlerini düzenli olarak paylaşmayan Tanzanya'nın Sağlık Bakanı Dorothy Gwajima, tüm verileri her hafta düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütüne göndereceklerini açıkladı.

Bakan Gwajima, rakamların yayınlanmasının COVID-19'un kamu sağlığına bir tehdit olduğunun onaylanması anlamı taşıdığını söyledi.

Mart ayında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Magufuli döneminde halk arasında paniğe yol açtığı gerekçesiyle verileri yayınlamama kararı alan Tanzanya, yeni başkanla birlikte birkaç kez verileri güncellemişti.