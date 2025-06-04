Tarife indirimlerini yerden yere vurdu: Trump’ın vergi planına Musk’tan zehir zemberek sözler

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Musk, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.

Daha önce Trump’a danışmanlık yapan ancak görevinden ayrılan Musk, “Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyerek başladığı paylaşımında, tasarının Amerikan halkına ağır bir bedel getireceğini savundu. Musk, “Bu tasarıya oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Musk, söz konusu yasa teklifinin ülkenin bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını ve vatandaşların sırtına sürdürülemez bir borç yükü bindireceğini söyledi. Ayrıca tasarının devletin verimliliğini artırmaya çalışan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

28 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında da benzer eleştirilerde bulunan Musk, “Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum” demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan (Trump), Elon Musk’ın bu tasarı hakkındaki görüşünü zaten biliyor” diyerek Musk’ın eleştirilerinin Trump’ın fikrini değiştirmediğini ifade etti.

Trump’ın seçim vaatleri arasında yer alan vergi indirimlerini içeren tasarı, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmiş ve Senato’nun onayına sunulmuştu.