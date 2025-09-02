Tarife krizi yargıya taşınıyor: Trump: Yüksek mahkeme’den acele karar bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı düşündüklerini belirterek, mahkemeden hızlandırılmış bir karar talep edeceklerini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı düşündüklerini bildiren Trump, bu konuda erken bir karar almaları gerektiğini anlattı.

Trump, mahkemeden hızlandırılmış bir karar talep edeceklerini ifade ederek, "Bugün borsa bu nedenle düşüşte, çünkü piyasa tarifeleri istiyor." diye konuştu.

Tarifelerin olmaması durumunda ciddi sorunla karşı karşıya kalacaklarını dile getiren Trump, yaklaşık 17 trilyon dolarlık yatırım aldıklarını ve bunun çoğunun tarifeler sayesinde olduğunu kaydetti.

Trump, gümrük vergileri olmasaydı, ABD'ye gelen yatırımları koruyamayacaklarını öne sürerek, "Yani gümrük vergilerini kaldırırsanız, üçüncü dünya ülkesi haline gelebiliriz. Bu yüzden hızlı bir karar istiyoruz." dedi.

Eğer bu karar aleyhlerine çıkarsa ABD'nin yüz milyarlarca dolar gümrük vergisini geri ödemek zorunda kalabileceğine işaret eden Trump, bunun yasal olarak gerçekleşmesini hayal edemediğini söyledi.

Trump'ın yasal yetkisini aştığına hükmedilmişti

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

Geçen hafta da ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, muhtemel temyizi göz önünde bulundurarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin vermişti.