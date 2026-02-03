Tarifeler düştü, piyasalar coştu: Hindistan borsalarında güçlü yükseliş

Hindistan borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan ile ticaret anlaşması imzalandığını açıklamasının ardından Salı günü sert yükseliş kaydetti. Söz konusu anlaşmanın, Hindistan’ın ABD’ye ihracatında uygulanan tarifeleri önemli ölçüde düşüreceği beklentisi piyasalarda iyimser havayı güçlendirdi.

Hindistan’ın gösterge endeksi Nifty 50, açılışta yüzde 5’e varan artışla 26 bin 341,2 puana kadar yükseldi. Endeks, gün içinde kazançlarının bir bölümünü geri verse de yerel saatle 12.40 itibarıyla yüzde 3 artışla 25 bin 828,5 puandan işlem gördü.

BSE Sensex 30 endeksi de erken işlemlerde yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Piyasalar anlşamayı olumlu karşıladı

Yatırımcılar, ABD’nin Hint mallarına uyguladığı tarifelerin yüzde 50’ye varan seviyelerden yaklaşık yüzde 18’e düşürülmesini öngören anlaşmayı olumlu karşıladı. Daha önce devreye alınan cezai tarifeler, ihracata dayalı sektörler üzerinde ciddi baskı oluşturmuş ve Hindistan’dan yabancı sermaye çıkışlarını hızlandırmıştı.

Anlaşma haberinin ardından Hint rupisi de ABD doları karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Bu hareket, ticaret engellerinin azalması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin, Hint varlıklarına yeni yabancı sermaye girişlerini destekleyebileceği beklentisini yansıttı.

'Rus petrolünden kurtulma' hamlesi

Anlaşma kapsamında Hindistan’ın ABD’den daha fazla mal alımı yapması ve Rus petrolüne olan bağımlılığını kademeli olarak azaltması da gündemde yer alıyor.

Uygulama detaylarının henüz netleşmediğine dikkat çeken yatırımcılar temkinli duruşlarını korusa da, piyasalar söz konusu anlaşmayı küresel ticaret gerilimleri nedeniyle haftalardır süren dalgalanmanın ardından gelen önemli bir pozitif gelişme olarak değerlendiriyor.