Tarihe verildi! Microsoft, Skype için kapatma kararı aldı

İnternet üzerinden sesli ve görüntülü konuşma ile mesajlaşma hizmeti veren Skype, 2025 yılında tamamen kapanıyor. Microsoft’un 2011’de 8,5 milyar dolara satın aldığı platform, bir zamanlar dijital iletişimin öncüsü olarak görülse de değişen teknoloji dünyasına ayak uyduramayarak rekabetten düştü.

XDA Developers’ın haberine göre, Skype’ın en son Windows önizleme sürümünde kullanıcılara “Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak, aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams’te devam edin” mesajı gösterildi. Bu duyuru, Skype’ın kapanacağına dair uzun süredir konuşulan iddiaları doğruladı.

Neden kapatılma kararı alındı?

Microsoft’un Skype’ı sonlandırma kararı, değişen kullanıcı alışkanlıkları ve teknolojik gelişmelerle doğrudan bağlantılı.

• Rekabetin Artması: WhatsApp, Zoom, Google Meet ve FaceTime gibi platformların popülerleşmesi, Skype’ı gölgede bıraktı.

• Microsoft Teams’in Yükselişi: 2017’de piyasaya sürülen Microsoft Teams, özellikle kurumsal dünyada büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Microsoft, tüm iletişim hizmetlerini Teams çatısı altında toplamayı hedefliyor.

• Teknolojik Gerileme: Son yıllarda yapılan güncellemeler, Skype’ın eski popülaritesini geri getirmeye yetmedi. Kullanıcı deneyimi açısından rakiplerinin gerisinde kaldı.

Skype ne zaman kapanacak?

Microsoft, Skype’ın kapanma tarihini Mayıs 2025 olarak belirledi. Bu tarihten itibaren uygulama tamamen erişilemez hale gelecek ve kullanıcılar Microsoft Teams’e yönlendirilecek.

Skype'a alternatif olan uygulamalar

Skype’ın kapanmasıyla kullanıcılar alternatif platformlara yönelmeye başlayacak. İşte en popüler alternatifler:

Microsoft Teams: Özellikle iş dünyasında yaygın kullanılan platform, Skype’ın yerine geçecek.

Zoom: Video konferans ve toplantılar için en popüler uygulamalardan biri.

Google Meet: Google hesabı olan herkesin kolayca erişebildiği bir video iletişim platformu.

WhatsApp & FaceTime: Bireysel kullanıcılar için yaygın olarak kullanılan alternatifler arasında yer alıyor.