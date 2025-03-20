Tarihi belli oldu! Rusya ve ABD heyetleri Riyad'da bir araya geliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki istişare toplantısının 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacağını duyurdu. Uşakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin liderleri arasında sağlanan anlaşmalar doğrultusunda bu toplantının düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

"İmzalanan anlaşmalar henüz tam olarak uygulanmadı"

Uşakov, "Son görüşmede, Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları uzlaşı doğrultusunda iki ülke uzmanları arasındaki istişare toplantısının düzenlenmesini ele aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin görüşmelerin öncelikli konularından biri olacağına dikkat çekti. Uşakov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Temmuz 2022'de imzalanan anlaşmaların henüz tam olarak uygulanmadığını hatırlattı.

Görüşmelerin, her iki ülkenin başkanları tarafından atanan yetkililerle yürütülmesi kararı alındığını belirten Uşakov, "Bu istişareler, 24 Mart'ta Riyad'da yapılacak. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda Rus tarafını temsil edecek" dedi. Uşakov, Rusya'nın bu konudaki katılımcılarının "uluslararası konularda bilgili ve deneyimli müzakereciler" olduklarını ifade etti.