Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

15 Nisan 2019

Fransa'da Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. 850 yıllık katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Fransız medyasında yangının katedralde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında çıkmış olabileceği belirtildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan acil durum ekiplerinin içerideki sanat eserlerini kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Paris Savcılığı ise yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Katedralin çevresi tahliye ediliyor

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu.

Polisin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Macron: Tüm ulus duygu yüklü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Trump: Yangını izlemek çok korkunç

ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç. Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1991 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen katedraldeki durumu yakından takip ettiklerini ve "paha biçilemez mirasın korunması ve restorasyonu için Fransa'nın yanında durduklarını" açıkladı.

Notre Dame Katedrali, on ikinci yüzyılda Fransız Gotik mimarisi tarzıyla inşa edilmişti.

Kaynak: AA