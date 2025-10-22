Tarihi soygun sonrası Louvre Müzesi yeniden açıldı: 88 milyon Euro'luk eser hâlâ kayıp

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'de yaşanan ve dokuz tarihi eserin çalındığı büyük soygunun ardından üç gün sonra kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Ancak müze yönetiminden yapılan açıklamada, soyguna hedef olan ve Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Soygunun bilançosu belli oldu

Olayın ardından Paris Başsavcısı Laure Beccuau, tarihi soygunla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Savcı, çalınan sekiz eserin müze küratörü tarafından belirlenen tahmini maddi değerinin 88 milyon Euro olduğunu duyurdu. Beccuau, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu ancak maddi zararın eserlerin tarihi değeriyle kıyaslanamayacağını belirtti.

Soygun nasıl gerçekleşti?

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve yaklaşık 35 bin eseri barındıran müzede, 19 Ekim sabahı dört hırsız tarafından bir soygun gerçekleştirilmişti. Soygunda, galeriden başlangıçta "paha biçilemez" değerde dokuz eser çalınmıştı. Daha sonra ise hırsızların kaçarken düşürdüğü tahmin edilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç, müzenin dışında hasarlı halde bulunmuştu. Tarihi değeri olan sekiz mücevherle kaçan hırsızların tüm eylemi 7 dakika sürmüştü.

Güvenlik açığı tartışmaları gündemde

Soygunun ardından müzeye yönelik güvenlik zafiyeti iddiaları da gündeme oturdu. Sayıştay tarafından hazırlanan ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı tespit edilmişti.