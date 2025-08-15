Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin Alaska’da bir araya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altı yıl aradan sonra bugün Alaska’da bir araya geliyor. Ocak ayında yeniden Beyaz Saray’a dönen Trump, seçim kampanyasında sık sık Rusya-Ukrayna Savaşı’nı kısa sürede bitireceğini söylemiş ancak bu hedefini gerçekleştirememişti. Alaska’daki buluşma, bu yöndeki en kritik adım olarak değerlendiriliyor.

TSİ 22.30’da başlayacak görüşmede Trump ve Putin önce yalnızca çevirmenlerin bulunduğu bir toplantı yapacak, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Devlet Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Putin’in dış politika danışmanı Yuri Ushakov yer alacak.

Gündem: Ukrayna Savaşı

İki liderin en önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Trump, yaptığı son açıklamada Putin’in anlaşmaya varmaya hazır olduğuna inandığını ve Alaska görüşmesinin başarı şansını yüzde 75 olarak gördüğünü dile getirdi. Ekonomik yaptırımların, Rus lideri daha istekli hale getirmiş olabileceğini de ima etti.

Trump, “İlk birkaç dakikada toplantının iyi mi kötü mü olduğunu anlayacağım. Eğer kötü bir toplantıysa çabuk biter, eğer iyi bir toplantıysa yakın zamanda barışa kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

İkinci görüşme ihtimali

Fox News Radyosu’na konuşan Trump, Putin ile yapılacak ikinci bir görüşmenin kritik olacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de dahil olabileceği bu görüşmede “toprak takası” seçeneğinin masada olabileceğini dile getirdi. Trump, bu ifadenin kötü bir terim olmadığını belirterek barış için farklı formüllerin tartışılabileceğine işaret etti.

ABD Başkanı, acil bir ateşkes sağlanıp sağlanamayacağından emin olmadığını, ancak bir barış anlaşmasına aracılık etmek istediğini söyledi. Putin için ise, “Artık bir anlaşma yapacağına ikna olduğuna inanıyorum. Sanırım yapacak ve göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski ve Batı’nın tutumu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dün Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. İki lider, Putin’in ciddi olması halinde “barış için gözle görülür bir şans” olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Trump’ın Putin ile dört kez telefonda görüştüğünü hatırlatarak, Alaska’daki yüz yüze görüşmenin kritik olduğuna dikkat çekti:

“Trump, onunla göz göze gelmenin ve nelerin mümkün olduğunu anlamanın zamanı geldiğini düşünüyor.”