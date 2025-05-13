Tarihin en büyük savunma anlaşması: ABD ile Suudi Arabistan 142 milyar dolarlık mutabakata vardı

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’a ulaştı. Trump’ın başkent Riyad’a inişi sırasında, Air Force One uçağına Suudi Arabistan’a ait F-15 savaş uçakları eşlik etti. Ziyaret kapsamında kent genelinde kurulan dev ekranlardan Trump’ın gelişi canlı olarak yayınlandı.

Trump, Suudi Arabistan’da mor halı seremonisiyle karşılanırken, karşılama töreninde Veliaht Prens Muhammed bin Selman da hazır bulundu. Prens Selman’ın ABD Başkanı’nı bizzat karşılaması, iki ülke ilişkilerinin geldiği noktaya işaret etti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolar (yaklaşık 107 milyar sterlin) değerinde savunma ve ticaret anlaşması imzalandığı duyuruldu. Söz konusu anlaşmanın, "tarihin en büyük savunma satış anlaşması" olduğu vurgulandı.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’a, bir düzineden fazla Amerikan savunma firması tarafından son teknoloji savaş ekipmanları ve askeri hizmetler sağlanacak.