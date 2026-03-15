Tarihin en pahalı gitarı: David Gilmour'un 'Black Strat'ı tüm rekorları ezdi!

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour'un grubun altı albümünde kullandığı ikonik gitarı 'Black Strat', 14,6 milyon dolarla şimdiye kadar satılan en pahalı gitar oldu.

Christie's müzayede evinin New York'ta düzenlediği açık artırmada, Gilmour'un gitarı 21 dakikalık teklif verme sürecinin ardından ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Gilmour, 1970 ile 1983 yılları arasında The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi tüm albümlerinde 'Black Strat' lakaplı 1969 model Fender Stratocaster gitarını kullanmıştı.

Beatles üyesi John Lennon'a ait bir piyano da açık artırmada 3,2 milyon dolara (2,5 milyon sterlin) satıldı. Bunun da Beatles'a ait bir hatıra için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat olduğu öğrenildi.

Cobain'in rekorunu solladı

Gilmour'un gitarı 14,6 milyon dolarla, Kurt Cobain'in 1993'te Nirvana'nın efsanevi MTV Unplugged performansında çaldığı 1959 model Martin D-18E gitarının 6 milyon dolarlık satış rekorunu da kırmış oldu. Aynı açık artırmada, Cobain'in ‘Smells Like Teen Spirit' klibinde kullanılan mavi Fender Mustang gitarı ise 6,9 milyon dolara satıldı.

Müzayedede satılan diğer ürünler arasında şunlar yer aldı:

-Grateful Dead grubunun üyesi Jerry Garcia'ya ait özel 'Tiger' gitar - 11,6 milyon dolar

-Bob Dylan'ın el yazısıyla yazılmış The Times They Are A-Changin şarkı sözleri - 2,5 milyon dolar

-Beatles üyesi Ringo Starr'a ait bir davul seti - 2,4 milyon dolar

-Caz efsanesi Miles Davis'e ait bir trompet - 1,6 milyon dolar

-Sylvester Stallone'un Rocky filmi için kullandığı el yazısı senaryo defteri - 508 bin 000 dolar

-Amerikalı boksör Muhammed Ali'nin tartıda kullandığı bornoz - 444 bin 500 dolar