'Tarihin en uzunu olabilir!' ABD hükümeti kapanması 14. gününde

ABD’de federal hükümetin kapanması 14’üncü gününe girerken, siyasi çıkmaz giderek derinleşiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kapanmanın “Amerika tarihindeki en uzun hükümet kapanması” haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Johnson, Meclis’te yaptığı açıklamada, Demokrat Parti’nin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarıyla ilgili taleplerinden vazgeçmediği sürece müzakerelere başlamayacaklarını söyledi.

Cumhuriyetçi lider, “Amerika tarihindeki en uzun kapanmalardan birine doğru hızla ilerliyoruz” dedi.

Sağlık politikası krizi tıkanmayı derinleştiriyor

Kapanmanın merkezinde, Demokratların federal sağlık sigortası programlarına sağlanan sübvansiyonların korunması talebi bulunuyor.

Cumhuriyetçiler ise bu sübvansiyonların azaltılmasını ya da tamamen kaldırılmasını istiyor. Mike Johnson, Demokratların taleplerini “bütçe disiplinini tehdit eden politik baskılar” olarak nitelendirdi.

Demokrat Parti ise, Cumhuriyetçileri “milyonlarca Amerikalının sağlık güvencesini pazarlık konusu yapmakla” suçluyor.

Trump’tan kapanmaya siyasi mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, kapanmanın siyasi etkisini artırmak istediğini açıkça dile getirdi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Demokratlar sağlık sübvansiyonlarından vazgeçmezse onların programlarını keseriz” ifadelerini kullandı.

Kapanma 14. gününde

ABD’deki mevcut kapanma, hükümet kurumlarının büyük bölümünde finansman kesintisine neden oldu. Bazı kamu hizmetleri askıya alınırken, binlerce federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı.

Ekonomistler, kapanmanın birkaç hafta daha sürmesi durumunda, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 0,5 ila 1 arasında küçülme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.